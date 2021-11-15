"هوادي" تنظم أكبر مهرجان للألعاب في الرياض والعالم

أكثر من 30 ركنًا ترفيهيًّا سيكتشف تفاصيلها زوار المهرجان

أعلنت شركة هوادي بالتعاون مع قناة سبيستون، عن انطلاق فعاليات مهرجان الرياض للألعاب لموسم الرياض 2021، أكبر مهرجان للألعاب في الرياض والعالم، بمشاركة أكثر من 30 علامة تجارية عالمية، ودعم كامل من الهيئة العامة للترفيه؛ حيث افتتح أبوابه بدءًا من 12 وحتى 21 من نوفمبر الجاري، في واجهة الرياض.

جدير بالذكر أن جميع التذاكر الخاصة باليوم الأول قد نفدت، بإجمالي 6765 تذكرة؛ مما يشهد نجاحًا ساحقًا وتنظيمًا متميزًا من شركة هوادي.

وما يميز مهرجان الرياض للألعاب السنوي، أنه يحتضن كبرى العلامات التجارية العالمية مثل باربي، هوت ويلز، ترانسفورمرز، كوكوميلون، وغيرها الكثير في مساحة واسعة، مليئة بالألعاب التفاعلية والنشاطات الترفيهية، الآمنة والمسلية، التي تستهدف كافة أفراد العائلة.

وكانت قد سبقت انطلاقة هذا الحدث، أسابيع طويلة من التخطيط والتنفيذ، سعت فيها شركة هوادي -بالتعاون مع قناة سبيستون- إلى تجربة عائلية بامتياز، عبر العمل على تصميم وتنفيذ عدد كبير من الأركان الترفيهية، لتناسب كل الفئات العمرية، بما فيهم الأطفال دون سن الخامسة، بمعايير أمان وسلامة عالية.

وتتوزع الأركان الترفيهية على مساحة شاسعة بشكل منظم للغاية؛ حيث تجتمع الأركان المخصصة للفتيات في منطقة واحدة؛ لتتيح الفرصة للفتيات بالانتقال بين الأركان الترفيهية بسلاسة وسهولة. وينطبق نفس الأمر على المنطقة المخصصة للفتيان -أو كما تُعرف بمنطقة الأبطال- ومنطقة الألعاب المخصصة للعائلات، ومنطقة الأطفال دون الخامسة.

ويتميز مهرجان الرياض للألعاب بنسخته الحالية عن السابقة، بكونه يحتضن أول مشروع حديقة ألعاب داخلية، مليئة بالنشاطات الرياضية، وهو ما يضيف عامل جذب آخر وسببًا مهمًّا لزيارة الحدث، واكتشاف تفاصيله الدقيقة من قِبَل كافة أفراد العائلة.

وإلى جانب الأركان الترفيهية، نجحت هوادي وقناة سبيستون في استقطاب مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى على اليوتيوب لعل أبرزهم: أنصالة وعائلة مشيع، على خشبة مسرحها، لأداء عروض مباشرة، وإتاحة الفرصة للجمهور في المملكة، ليكونوا أقرب إليهم أكثر من أي وقت مضى.

وعلى ذات المسرح، من المخطط أن تؤدي رشا رزق -صوت الطفولة الجميل- مجموعة من أغاني سبيستون، التي حُفرت في ذاكرة جيل الطيبين، لتعيد إلى أذهانهم ذكريات جميلة، وتضيف سببًا مهمًّا للكبار يدفعهم لحضور المهرجان.

أما الصغار فهم على موعد مع عرض حصري ومباشر مع صديقهم المفضل بليبي Blippi، الذي يزور المملكة لأول مرة على الإطلاق، وهو ما يعد في حد ذاته، فرصة لا تُفَوت، وبمثابة حلم للبعض تحول إلى واقع، في مهرجان الرياض للألعاب.

وخصصت "هوادي" مساحة استراتيجية في منطقة المهرجان لفتح الألعاب فيها، وخصوصًا أن هناك ما يزيد على 500 لعبة جديدة، سيتم الكشف عنها أمام زوار المهرجان للمرة الأولى، وبشكل استثنائي، على مدار الساعة، وبمشاركة أكثر من 100 مؤثر وعدد من الأطفال.

وإلى جانب ذلك، ينتظر الجمهور مفاجأة من العيار الثقيل، عندما يتم كشف الستار عن "ألعاب مشيع"، قبل إطلاقها رسميًّا في السوق السعودي والعربي.

ويمكن للزائرين أيضًا الاستفادة من الخصومات في منطقة المتجر، وشراء ألعابهم المفضلة مباشرة بسهولة، واكتشاف ألعاب جديدة؛ فضلًا عن الاستمتاع بتجربة التسوق وسط أجواء المهرجان المسلية والمليئة بالطاقة والحماس.

رابط حجز التذاكر: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/732/riyadh-toy-festival/f111d0d2aaa34172932a