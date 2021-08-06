المنتخب السعودي للكرة الشاطئية يرفع استعداده في معسكر الجبيل

تحضيرًا للبطولات القادمة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية، الذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.



وأدى "الأخضر" اليوم الجمعة تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين (صباحية ومسائية).



وتم في تدريبات الفترة الصباحية إجراء تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، فيما أُجريت في الفترة المسائية مناورة على كامل الملعب، طبق خلالها اللاعبون الجُمل الفنية التي نُفذت في التدريبات، وتركزت في كيفية السيطرة والتحكم على الكرة، واستغلالها بالطريقة الصحيحة.



هذا، وسيُجري المنتخب غدًا السبت تدريباته في مقر إقامته بمدينة الجبيل الصناعية على فترتين.