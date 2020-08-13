عن بعد.. "رسالة الحرمين السامية" في دروس علمية ومحاضرات يومية

تسجيل وحفظ وتفريغ ثم بث على موقع الرئاسة لتصل لأكبر عدد من المستفيدين

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام، بثّ الدروس العلمية والمحاضرات.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد الحرام عبداللطيف بن عبدالله آل حسين، أن الإدارة تعمل يومياً لبث الدروس والمحاضرات والدورات العلمية عن بعد، وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، ونظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي حرصت الإدارة على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأشار "آل حسين" إلى أن الإدارة تقوم بالإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها في نسخ إلكترونية بالتعاون مع عدد من الإدارات بالرئاسة، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة "يو إس بي" وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، ويتم تحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً.

وتابع: "بعد تسجيل الدروس يتم تنزيل المادة الصوتية والمرئية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ، ومن ثم يتم التحرير الصوتي للمادة، وبعد ذلك تُرفع المواد على موقع الرئاسة، ومنصة اليوتيوب الخاص بالإدارة؛ لكي تصل الدروس إلى أكبر عدد من المستفيدين، ويتم بث الدروس العلمية بشكلٍ مباشر عبر منصات الرئاسة الرسمية".