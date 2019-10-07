بعد فيديو طلب السناب وتحدي الشيشة مع الفتيات.. الأمن يضبط السورييْن

عقب مقاطع تم تداولها خلال اليومين الماضيين وسط مطالبات بالإيقاع بهم

عَلِمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على شابيْن سوريي الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تتمثل في اتجاه أحدهما لفتيات من أجل طلب "السناب"، إضافة لتصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات، ومقاطع أخرى تُبيّن تحديهم مع الفتيات على تدخين الشيشة.

ووفقًا للمعلومات، يبلغ الشابان من العمر ٢٦ و٢٧ سنة، ويعملان في مجال الحلاقة.

وكانت مقاطع الفيديو قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، وسط مطالبات بالقبض على الشابين وتطبيق الأنظمة بحقهما.