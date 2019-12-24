"النفيعي" يتابع سير اختبارات (91) طالبًا في سجن القريات

في أجواء دراسية مناسبة هيَّأتها لهم إدارة السجن

أدى (91) طالبًا في مدارس الأندلس الليلية، وهم نزلاء بسجن القريات العام، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي (1440/ 1441هـ)، التي بدأت مساء الأحد الماضي، وذلك في أجواء دراسية مناسبة، هيأتها لهم إدارة السجن، وإدارة تعليم القريات ممثلة بإدارة المدرسة ومعلميها.

فيما تابع المدير العام للسجون بمحافظة القريات، العقيد "عبدالله النفيعي"، سير الاختبارات، واطمأن على توفير ما يحتاج إليه النزيل الطالب بهذه الاختبارات النهائية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.