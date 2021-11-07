الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا

إجمالي الإصابات ‏‎ 46,358,362‎‏حالة والوفيات ‏‎751,535‎‏ شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎89,711‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1,604‎‏ حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,358,362‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎751,535‎‏.‏