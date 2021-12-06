برعاية "أضواء بنت فهد".. الرياض تحتضن ملتقى الإرشاد التطوعي السبت المقبل

يستعرض عبر "زووم " 5 أوراق عمل ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي

ترعى الأميرة الدكتورة أضواء بنت فهد آل سعود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي سفيرة الفيدرالية العالمية للخدمات المجتمعية وعضوة الإرشاد التطوعي ببرنامج المجتمع التطوعي، ملتقى الإرشاد التطوعي، الذي ينطلق يوم السبت المقبل، وينظمه برنامج الإرشاد التطوعي ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021.

ويستهدف الملتقى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد التطوعي، وتجويد مخرجات برنامج أخصائي الإرشاد التطوعي، من خلال استعراض 5 أوراق عمل عبر برنامج الزووم.

كما يسعى الملتقى لتوثيق الروابط والتعاون بين المتطوع والكيانات التطوعية والأهلية؛ ليصبح كل منهم مكملاً للآخر؛ لاكتشاف المواهب الموجودة لدى كل متطوع، والعمل على توجيهها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لخدمة المجتمع.

ويُفتتح الملتقى بكلمة، يلقيها الرئيس التنفيذي لبرنامج المجتمع التطوعي الرائد محمد المالكي، وبعدها كلمة راعي الملتقى الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، وتدير الجلسات أمة الله سليمان.

وتعرض الورقة الأولى للملتقى الدكتورة صباح بنت علي بن عامر أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المشارك ومرشد تطوعي.