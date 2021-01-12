أفغانستان.. إحباط مخطط لـ"داعش" لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي

اعتقال خلية مكونة من 4 عناصر في إقليم ننغرهار

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وأفادت المديرية الوطنية للأمن، بأنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

وأضافت المديرية، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أنّ خطتهم أحبطت باعتقالهم.

ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل.