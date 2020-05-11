الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 65 حالة

سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.

وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 04:12 PM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 65 حالة

الكويت: 598 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الكويت، اليوم، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات.

وسجلت سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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