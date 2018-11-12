بالفيديو..وزير خارجية فرنسا يكذّب "تركيا": لم نتسلم أي تسجيلات تخصّ قضية "خاشقجي"

أكد أن ما ادعاه الرئيس التركي بتسليمها لدول عدة منها بلاده لعبةٌ سياسية في هذه الظروف

كذّب وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، اليوم الاثنين، تركيا؛ حيث قال إن فرنسا ليس لديها تسجيلات تتعلق بحادثة وفاة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية وقطرية عن الرئيس التركي أردوغان، أول أمس السبت؛ فإنه تم تسليم التسجيلات لعدة دول من بينها فرنسا؛ لكن "لو دريان" أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية، إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

ورداً على سؤال: عما إذا كان "أردوغان" يكذب؟ قال "لو دريان": "يعني هـذا أن لديـه لعبة سياسـية في هـذه الظـروف".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 12:34 PM

أكد أن ما ادعاه الرئيس التركي بتسليمها لدول عدة منها بلاده لعبةٌ سياسية في هذه الظروف

بالفيديو..وزير خارجية فرنسا يكذّب "تركيا": لم نتسلم أي تسجيلات تخصّ قضية "خاشقجي"

خالد علي

الرياض

19 28,278

كذّب وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، اليوم الاثنين، تركيا؛ حيث قال إن فرنسا ليس لديها تسجيلات تتعلق بحادثة وفاة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تركية وقطرية عن الرئيس التركي أردوغان، أول أمس السبت؛ فإنه تم تسليم التسجيلات لعدة دول من بينها فرنسا؛ لكن "لو دريان" أشار في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية، إلى أن الأمر ليس كذلك على حد علمه.

ورداً على سؤال: عما إذا كان "أردوغان" يكذب؟ قال "لو دريان": "يعني هـذا أن لديـه لعبة سياسـية في هـذه الظـروف".

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جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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