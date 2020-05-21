نجران.. إلزام المراكز التجارية والأسواق بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم

بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

ألزمت أمانة منطقة نجران المراكز التجارية والأسواق الكبرى بالمنطقة بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الكاميرات الحرارية تقوم بفحص المتسوقين والباعة قبل دخولهم الأسواق، كما تقوم الفرق الرقابية بالأمانة من خلال جولاتها الرقابية بالتأكد من توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة التي تقوم بها أمانة المنطقة لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية.