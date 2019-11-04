عبر "تم".. مجلس التعليم العالي يوضح مصير المكافآت الجامعية في النظام الجديد

العقيلي وجّه تساؤلات بلسان الطلاب وأعضاء التدريس

ناقش برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي وتعرضه قناة SBC، نظام الجامعات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.

واستضاف البرنامج للحديث عن النظام معالي الدكتور أحمد العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد الصالح أمين عام اللجنة المؤقتة لأعمال مجلس التعليم العالي، والدكتور محمد العنقري المستشار والكاتب الاقتصادي.

الزميل "خالد العقيلي" وجه تساؤلاً بلسان الطلاب قائلاً: "هل الدراسة ستكون برسوم؟ وهل معنى ذلك ستقف مكافآت الطلاب؟".

الدكتور محمد الصالح أمين عام اللجنة المؤقتة للتعليم العالي أجاب على التساؤل نافيًا ذلك ومشيراً إلى أن هذه الأمور ليس لها علاقة بنظام الجامعات الجديد، وسبق وصدرت لها قرارات مستقلة، مبيناً أن النظام الجديد لم يتطرق لها، مؤكدًا استمرار مكافآت طلاب وطالبات الجامعات.

من جهته أوضح الدكتور أحمد العامري أن النظام الجديد له مكتسبات كثيرة، ويحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وسيمكنها من إقرار خططها وتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

الدكتور محمد العنقري أشار إلى أن النظام الجديد سيمكن الجامعة من إنشاء شركات استشارية؛ لاستشارات اجتماعية، اقتصادية، علمية، ورأس المال البشري.

وأضاف: "الأساتذة في الجامعات يقدمون الشيء الكثير ويجب الاستفادة منهم مما تتيحه الجامعة من استثمارات".

مقدم البرنامج الزميل خالد العقيلي وجه تساؤلًا بلسان أعضاء التدريس في الجامعات عن كيفية الآلية متى ما تم نقلهم للتأمينات الاجتماعية وخاصة من شارف منهم عمر ٦٠ عامًا وهو سن التقاعد؟

الدكتور الصالح أجاب مشيراً إلى أن القرار نص على استمرار عمل منسوبي الجامعات على السلالم الحالية، وهناك لجان ستدرس الانتقال لنظام التأمينات ولكن سيكون هذا اختيارياً وستقر حوافز للراغبين في الانتقال للتأمينات الاجتماعية.

يشار إلى أن برنامج تم يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة SBC الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.