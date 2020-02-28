تنبيه لـ "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على منطقة جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال, والعارضة, وصامطة, وفيفا, وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً - بمشيئة الله-.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية مثيرة للأتربة جازان
تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية .. تستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أبو عريش, وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال, والعارضة, وصامطة, وفيفا, وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً - بمشيئة الله-.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.