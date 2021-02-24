محافظ أملج يبحث اختيار المحافظة واجهة سياحية بـ"صيف السعودية"

"سعود بن نهار" اطلع على عددٍ من المواقع الاستثمارية خلال زيارته

بحث محافظ أملج نايف المريخي, الثلاثاء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير "سعود بن نهار" خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية.

