بفروعها كافة وعلى مدار الساعة.. فحص "كورونا" وشهادات السفر بـ"سليمان الحبيب"

كشف عن الفيروس بتقنية PCR وبجهاز البانثر الأمريكي عالي الدقة.. "معايير عالمية"

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن قيامها بإصدار شهادات فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بكافة مستشفياتها بالرياض والقصيم والخبر، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك للراغبين في السفر خارج المملكة.

حيث قامت بتوفير خدمة فحص فيروس كورونا Covid 19 بتقنية PCR للكشف عن الفيروس؛ وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبأحدث الأجهزة عالية الدقة panther الأمريكي، وهي طريقة معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء، وكذلك من قبل المركز السعودي للوقاية من الأمراض المعدية. وتعد الشهادة الصادرة صالحة في جميع المنافذ (الجوية، البحرية، البرية).

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة أحد فروع مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، وإجراء فحص كورونا خلال بضع دقائق ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، ومن ثم الحصول على شهادة السفر خلال عدة ساعات.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُجري فحوصات كورونا بواسطة جهاز البانثر الأمريكي عالي الدقة في كافة فروعها بالمملكة، كما تقدم اللقاح الخاص بكوفيد 19 والمورد من قبل وزارة الصحة مجانًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وجهزت مراكز متكاملة لتقديم هذه الخدمات.

في ظل الالتزام الصارم بكافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لحماية المرضى والمراجعين.