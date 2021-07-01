اختتام فعاليات الحملة التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري بالأردن

نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة

اختتمت فعاليات الحملة التطوعية الخامسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ومساعد المشرف العام على المركز الدكتور عقيل الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ووفد وزارة الرياضة.

وقال السفير السديري: إن المملكة انطلاقًا من قيمها العربية والإسلامية والإنسانية الأصيلة التي ترتكز عليها، واستشعارًا لدورها الريادي تجاه الأشقاء العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء دون تفرقة؛ دأبت منذ توحيدها على ترسيخ مبادئ الخير والنماء والسلام والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، ومد يد العون والدعم والمساعدة لكل إنسان محتاج بكل حيادية للاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الأزمات الإنسانية والحد من آثارها على شعوب العالم.

وأضاف ديري أنه ليس مستغربًا أن تكون المملكة في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات للشعب السوري، ومن ذلك ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن من حملات مستمرة ومساعدات إنسانية وإغاثية وإنمائية عديدة بتوجيهات من القيادة الحكيمة، وليتعاون المركز في تنفيذ مشاريعه ضمن منطقة مسؤوليته مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

واستعرض أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة خلال السنتين الماضيتين في الأردن، كبرامج السلال الغذائية وكسوة الشتاء، فضلًا عن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والطبية للأشقاء من اللاجئين السوريين وتشمل معظم التخصصات.

وأكد السفير السديري أهمية تعزيز الجهود الدولية المبذولة لضمان استمرار تقديم الدعم للأردن ومساندته للقيام بدوره الإنساني المهم والحيوي، وليأتي مركز الملك سلمان للإغاثة كشكل من أشكال التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب.