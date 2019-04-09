"الهيئة العامة لعقارات الدولة" تعقد أول اجتماعاتها لاستعراض جهودها

بمشاركة عدد من مدراء مصلحة أملاك الدولة السابقين ومنسوبي الهيئة

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أول لقاء لها بمدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه، وبمشاركة عدد من مدراء مصلحة أملاك الدولة السابقين ومسؤولي ومستشاري ومنسوبي الهيئة، والذي جمع بين الطابع الرسمي وطابع البساطة والألفة والمحبة.

واستعرض اللقاء الأول بعض الجهود السابقة في مصلحة أملاك الدولة سابقاً والتي انطلقت بحلتها الجديدة بعد قرار مجلس الوزراء رقم (621) في 24/12/1439هـ لتكون (الهيئة العامة لعقارات الدولة) والتي سوف تواصل مسيرتها الكبيرة التي انطلقت منذ بداية تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن، متناغماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه اللقاءات إلى التطوير والتحفيز وجمع المقترحات وإبعاد الروتين عن العمل الرسمي، كما تم تكريم بعض رواد هذه المنشأة الشامخة والذين أفنوا جل وقتهم في خدمة هذا الوطن ، فتم تكريم مدير عام المصلحة سابقاً أحمد بن عبدالعزيز اليحيى وعبدالله بن سليمان النجاشي وصالح بن محمد الجار الله.