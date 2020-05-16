رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي تتعمد التضليل على تفشي وباء كورونا

قال: بهدف الحفاظ على مصادر التجنيد واستمرار الدفع بالمزيد من الناس إلى الجبهات

حذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك من خطورة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية نتيجة اتباعها سياسة التعتيم والتضليل على تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء: إن مدى انتشار وباء كورونا المستجد غير معروف على الأرض والسياسة التي تتبعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتعتيم والتضليل فيما يخص الوباء يساهم في استهتار السكان بالوباء وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهته.

وأكد المسؤول اليمني، أن هدف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من سياسة التعتيم هو الحفاظ على مصادر التجنيد واستمرار الدفع بالمزيد من الناس إلى الجبهات.

جاء هذا خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطف موساني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي السياق قال رئيس الحكومة اليمنية: إن تداعيات التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تقوض كافة الإصلاحات والعمل الذي قامت به الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة وتزيد من معاناة الناس بدون أفق.

وشدد رئيس الوزراء على أن إعادة الأمور إلى سابق عهدها في مدينة عدن مهم جدًا من أجل رفع الجهود الصحية لمواجهة الوباء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة تفشي كورونا والحميات الأخرى.