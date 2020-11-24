مجلس الغرف.. اللجنة العقارية تنتخب المرشد رئيسًا والصالح وحريري نائبيْن

أكد العمل بشكل جادٍّ وفاعل لتطوير القطاع وتذليل العقبات والتحديات

انتخبت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، محمد بن عبدالله المرشد رئيسًا لها، والمهندس خالد بن سعود الصالح والمهندس معن بن هاشم حريري نائبيْن للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ- 1444هـ).

وأعرب رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم؛ مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير القطاع العقاري بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ونوّه رئيس اللجنة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع العقار بالمملكة، يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها.

وبيّن أن القطاع العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية؛ بما يخدم تطوير القطاع وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية.