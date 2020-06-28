خبراء: 5 معايير مؤثرة للعيش لفترة أطول والحماية من السرطان

عبر نظم معينة لنمط حياة صحي ومتوازن وفق كلية الطب بهارفارد

توصل خبراء إلى إمكانية زيادة متوسط عمر الفرد بمنع الموت المبكر الناتج عن بعض الأمراض، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن زيادة متوسط العمر المتوقع، وخفض خطر الإصابة بالسرطان، من خلال اتباع خمسة مبادئ أساسية لنمط حياة صحي، بما في ذلك الحد من استهلاك الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.

وبحسب "روسيا اليوم" قد يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن؛ بما في ذلك تناول الفاكهة والخضروات كل يوم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وهناك خمسة عوامل رئيسية تحدد ما إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي؛ وفقًا لكلية الطب في هارفارد.

ويمكن للإنسان الذي يطابق المعايير الخمسة، أن يعيش ما يصل إلى 12 سنة أطول مقارنة بغيرهم؛ في حين يمكن للمرأة أن تعيش ما يصل إلى 14 سنة أطول.

- المعايير الخمسة الأساسية لنمط حياة صحي:

1- اتباع حمية صحية

يتم حسابها وتقييمها استنادًا إلى الكمية المبلغ عنها من استهلاك الأطعمة الصحية، مثل الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والأطعمة غير الصحية مثل اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر والدهون المتحولة والصوديوم.

2- مستوى النشاط البدني الصحي

يقاس بمعدل 30 دقيقة يوميًّا، على الأقل، من النشاط المعتدل إلى القوي يوميًّا.

3- وزن صحي للجسم

يُعرف كمؤشر كتلة الجسم الطبيعي، والذي يتراوح بين 18.5 و24.9.

4- التدخين

لا يوجد قدر صحي من التدخين؛ تعني كلمة "صحي" هنا أنك لم تدخن أبدًا.

5- تناول الكحول باعتدال

يقاس ما بين 5 و15 غرامًا يوميًّا للنساء، و5 إلى 30 غرامًا يوميًّا للرجال. وبشكل عام، يحتوي مشروب واحد على نحو 14 غرامًا من الكحول النقي.

وفي الوقت نفسه، يُعد التمرين المنتظم جانبًا حاسمًا لتحسين الصحة العامة، ويساعدك على العيش لفترة أطول، لإدارة الصحة الوطنية البريطانية.

والأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري النوع 2 وبعض أنواع السرطان. كما قد تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة تصل إلى 35%.