فتح القبول التسجيل في مديرية السجون على رتبة "جندي"

استقبال الطلبات إلكترونياً عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر– التوظيف" على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11/ 4/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15/ 4/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط www.jobs.sa.

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 04:09 PM

استقبال الطلبات إلكترونياً عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

فتح القبول التسجيل في مديرية السجون على رتبة "جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر– التوظيف" على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11/ 4/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15/ 4/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط www.jobs.sa.

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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

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