





12

في ردّه على متّصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بأن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء.



جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم سأله قائلًا: والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟



فأجابه المطلق بقوله: الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.



وأضاف المطلق: "في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده".