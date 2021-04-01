المدينة.. جراحة معقدة تنقذ قلب "خديج" يزن 1.6 كجم

ضمت إصلاحاً جراحياً دقيقاً لتوسيع التضيق بالشريان الأبهر

تمكّن، بفضل الله، مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ قلب طفل خديج لا يتجاوز وزنه 1.6 كجم؛ حيث كان يعاني من عيب خلقي في القلب تمثل في تضيق شديد في قوس الشريان الأبهر.



وفي مثل هذه الحالات، يتم وضع الطفل في حضانة إلى أن يتحسن وزنه؛ غير أن حالة الطفل كانت لا تتحمل التأخير، وتستدعي التدخل الجراحي السريع، وقد تم إدخاله لغرفة العمليات، وأُجري له إصلاح جراحي دقيق لتوسيع التضيق الشديد في قوس الشريان الأبهر.



وبفضل الله، تمت العملية للطفل بنجاح، وغادر المركز بعد 5 أيام، ويتمتع بصحة جيدة؛ حيث يستكمل برنامج التأهيل والحضانة بمستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة.