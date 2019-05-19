"المطلق": يجب الالتزام بتقويم "الساعتين" بين المغرب والعشاء

أكد أن السمع والطاعة لأوامر وزارة الشؤون الإسلامية أحرى بالصواب

طالب عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الأئمة والمؤذنين بالسمع والطاعة وبتنفيذ تعليمات وبتعاميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومنها الالتزام بوقت التقويم "الساعتين" بين المغرب والعشاء في رمضان.

جاء ذلك ضمن برنامج ينابيع الفتوى اليومي على إذاعة نداء الإسلام حيث أكد في هذا السياق بأن الذين يلتزمون بنظام الوزارة هم أحرى بالصواب فهي بالنسبة لهم هي ولي الأمر وطاعة ولي الأمر في المعروف واجبة.

ووجه المطلق في هذا الصدد اللوم للأئمة والمؤذنين الذين تأتيهم الأوامر من الوزارة، ولا يكترثون بها ولا يطبقونها، مشيراً بأن هذه التعليمات لم تصدر إلا بعد دراسات ومعرفة بصلاحيتها".

وتابع: "رأيي أن الذين يلتزمون بنظام الوزارة هم أحرى بالصواب، والوزارة وضعت هذا التنظيم".

وشدد المطلق على وجوب تنفيذ تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية بقوله "الوزارة بالنسبة لهم هي ولي الأمر وطاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، ولذلك نحن نلوم إخواننا الذين تأتيهم الأوامر من وزارة الشؤون الإسلامية ولا يهتمون بها ولا ينفذونها" مشيراً إلى أن هذه الأوامر لم تصدر إلا بعد دراسات ومعرفة بصلاحيتها وصدرت ممن لهن الأمر عليكم، ولذلك يجب على الأئمة والمؤذنين أن يسمعوا ويطيعوا".