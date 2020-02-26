18 جهة حكومية وشركة تستعرض استثماراتها بمنتدى المشاريع المستقبلية

أمام 2000 مقاول ومهتم ومختص

استعرضت 18 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، مشاريعها المستقبلية في اليوم الأخير لمنتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وضمت قائمة الجهات التي عرضت مشاريعها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة المنطقة الشرقية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، مشروع آمالا، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الجمارك السعودية، البرنامج الوطني لدعم متابعة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، شركة إنجي، مدينة الملك سلمان للطاقة، الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، مشروع جبل عمر، جامعة الملك سعود، وشركة هيل إنترناشيونال.

ويهدف منتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي حضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويسهم المنتدى في دعم التنمية في المملكة ورؤية 2030، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقد بين مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية الرائدة في مجالها؛ بهدف تعزيز التنمية في المملكة ودعم مسيرة التطوير في ظل رؤية المملكة 2030.