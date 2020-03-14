القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".