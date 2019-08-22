شقيق فتاة تركيا يروي التفاصيل: مُختفية منذ أسبوع على بُعد 50 مترًا من الفندق

إبلاغ السلطات ولكن دون جدوى حيث لم يُعثر عليها رغم مناشدته بالبحث عنها

كشف شقيق الفتاة التي ذاع صيت اختفائها أمس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اسطنبول التركية من خلال عدة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر"، ‏أنها مفقودة من سبعة أيام، مشيرًا إلى أنها كانت متجهة برفقة زوجها وأبنائها للسوق الواقع على بعد 50 مترًا من الفندق الذي يقطنون فيه قبل أن تختفي عن الأنظار في ظروف غامضة.

وقال: اختفاء أختي في اسطنبول كان في يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠١٩ وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، حيث تم إبلاغ السلطات هناك ولكن دون جدوى، حيث لم يتم العثور عليها بعد مناشدات بالبحث عنها.