التزام وإقبال على اللقاح.. متحدث "الصحة": المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً

قال: مسارعتنا وتصاعد نسبة الحصول على الجرعتين من أهم عوامل تراجع المنحنى

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها مهم جداً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم أن المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً، وهذا ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل، إضافة إلى الإقبال على اللقاح.

وكشف "العبدالعالي" عن تجاوز عدد اللقاحات المعطاة أكثر من 39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص.

وتابع: مسارعتنا وتصاعد نسبة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا من أهم العوامل -بعد فضل الله- في تراجع منحنى الإصابات.