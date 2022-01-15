نشوة "النصر" تهدد الفيصلي .. وصحوة "التعاون" خطر قادم أمام الهلال

الأهلي والحزم في لقاء عنوانه (رحلة الهروب من القاع)

تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات، نتائجها تحدد ترتيب الفرق من حيث البقاء في دائرة المنافسة على مراكز المقدمة والهروب من مناطق الخطر.



على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، يحل ضمك ضيفاً على الطائي.



يسعى ضمك للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث التي تعيده لمربع الكبار، على حساب مستضيفه الطائي الجريح، إلا أنه (أي الطائي) يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.



وفي العاصمة الرياض يستضيف النصر نظيره الفيصلي، على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.



النصر بدعم الجمهور يأمل خطف نقاط اللقاء التي تبقيه في دائرة المنافسة على الصدارة.



وعلى أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، يلتقي الأهلي بنظيره الحزم، حيث يسعى أصحاب الأرض لمداواة الجراح وتخطي المراكز المتأخرة في سلم الترتيب، والاقتراب من مناطق الدفء، كما هو الحال بالنسبة للحزم الذي ينشد نقاط الانقاذ من القاع.



وفي العاصمة الرياض يأمل الهلال إضافة النقاط الثلاث إلى رصيده ليبقى في دائرة المنافسة على الصدارة، وذلك حينما يواجه ضيفه التعاون على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.