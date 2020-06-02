البيت الأبيض: نشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية

"ترامب" طلب تشكيل مركز قيادة لبحث الأزمة وتحرُّك حكام الولايات للإنقاذ

أعلنت كايلي ماكيناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين نَشْر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قالت ماكيناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "طلب تشكيل مركز قيادة من وزيرَيْ العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة". لافتة إلى "أدلة متزايدة على تورُّط حركة (أنتيفا) في أعمال العنف".

وذكرت أن "الحرس الوطني موجود لخفض التصعيد في الشارع"، مشيرة إلى أن "وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات، لكنهم فشلوا في ذلك".

وعرض البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو لعمليات تحريض على التخريب أثناء التظاهرات، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح باستمرار عمليات السلب والنهب في المدن الأمريكية".

وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو فرض حظر تجوُّل ليلي في المدينة بدءًا من الاثنين بسبب أعمال الشغب، وقال في تغريدة له: "تحدثت مع الحاكم (ولاية نيويورك) آندرو كومو، وحفاظًا على سلامة الجميع قررنا فرض حظر تجوُّل في مدينة نيويورك هذا المساء، يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الـ11 ليلاً، ويُرفع عند الخامسة فجرًا". محتذيًا بذلك حذو نحو أربعين مدينة أمريكية أخرى.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الاثنين حكام ولايات أمريكية، ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالبًا بحملات أقسى على المخربين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية. فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض بنشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطني في 24 ولاية أمريكية، مشيرة إلى أن الحرس الوطني موجود لخفض التصعيد في الشارع.

وتحدث ترامب عبر الفيديو مع الحكام ومسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون. وأخبر ترامب الحكام بأنه "يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الولايات المتحدة، وانتقادات لاستجاباتهم.. وقال للحكام: "معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس".

وحث الرئيس الأمريكي حكام الولايات على نشر الحرس الوطني الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس. وطالب باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة في المدن التي تعرضت أيضًا لتشنج من العنف، مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وقال ترامب: "عليكم القبض على الأشخاص، عليكم تتبع الأشخاص، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات، ولن تروا هذه الأشياء مرة أخرى أبدًا.. نحن نفعل ذلك في واشنطن العاصمة، سنقوم بشيء لم يره الناس من قبل".

وأبلغ الحكام بأنهم يجعلون أنفسهم "يبدون مثل الحمقى" لعدم استدعاء المزيد من الحرس الوطني لاستعراض القوة في شوارع المدينة.

ومن جانبه، قال وزير العدل بيل بار، الذي شارك في المحادثة الاثنين، للحكام إن عليهم "السيطرة على الشوارع" والتحكم، وألا يكونوا في وضعية رد فعل على الحشود. كما حثهم على "ملاحقة مثيري الشغب".

من جهته، أعلن رئيس بلدية العاصمة واشنطن تقديم موعد حظر التجوُّل 4 ساعات لمنع وقوع أعمال شغب؛ فبات يبدأ الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى الـ6 صباحًا.

وكانت الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

واستُخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الناس الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون، ويشعلون النيران، ويحملون لافتات احتجاجية.