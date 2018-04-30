"مدني مكة" يخمد حريقاً نشب في فندق مأهول بـ 1100 نزيل بحي أجياد

لم ينجم عنه أي إصابات في الأرواح.. و فريق يباشر التحقيق في أسبابه

أخمد فريق من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم حريقا نشب في فندق بحي أجياد مكون من 16 دورا، ومأهول بـ 1100 نزيل من جنسيات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة السادسة والعشرودين من اليوم الاثنين ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي أجياد عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي مكون من 16 دورا مأهولا بـ1100نزيل من جنسيات مختلفة، جرى إخلاؤهم احترازيا، في حين عملت أنظمة السلامة (الرش الآلي) ووحدات المكافحة على إطفاء الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.