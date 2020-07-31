ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية غينيا بيساو

اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقد طمأن سمو ولي العهد فخامته على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 11:25 PM

اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية غينيا بيساو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقد طمأن سمو ولي العهد فخامته على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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