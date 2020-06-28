6 حالات تخفض مؤشر الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 2277

وصلت أمس إلى 2283

‏انخفض مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا إلى 2277 حالة، بعدما وصل أمس إلى 2283 حالة.

وبلغ مقدار الانخفاض 6 حالات وفقاً لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة.