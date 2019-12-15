"زين" شريك تقني لـ"منشآت" في أولى نسخ ملتقى التجارة الإلكترونية

يقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز انطلاقة الملتقى الأول للتجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في مركز معارض الظهران الدولي والذي ستكون فيه شركة زين السعودية شريكًا تقنيًا.



ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية وموقع المملكة العالمي في هذا المجال، إضافةً إلى ما تمثله التجارة الرقمية في تعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي.



وشاركت زين السعودية عن فئة شريك الاتصالات، حيث وفرت تغطية عبر تقنية الجيل الخامس خلال أيام الملتقى، بالإضافة إلى مشاركتها بجناح متميز تستعرض من خلاله أبرز خدماتها لقطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الخدمات والباقات المميزة التي توفرها زين السعودية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.



وتكريماً لمشاركتها فقد سلّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتّال ونائب وزير التجارة والاستثمار م. ماجد بن عبدالله البواردي درعاً لشركة زين السعودية، وتسلمه نائب الرئيس التنفيذي للاتصال ريان بن عبدالله التركي.



وأشار التركي إلى أنّ رعاية الملتقى تمثل استمراراً لنهج الشركة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يمثل الملتقى منصّة فريدة لتسليط الضوء على جهود الشركة في هذا المجال.



وأضاف: "تمثل التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة التي تحتل المرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وتعد إحدى ممكنات النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقاً لرؤية المملكة 2030".