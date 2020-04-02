صُنعا بأمريكا ويُجربان في أستراليا.. "الصحة العالمية" ترخص باختبار لقاحين لـ"كورونا"

يجري التثبُّت من صلاحيتهما للاستخدام البشري

بدأ علماء في أستراليا اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو مليون إنسان حول العالم، وتسبب في أكثر من 47 ألف حالة وفاة؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأعطت منظمة الصحة العالمية، الضوء الأخضر للباحثين لإجراء الاختبارات الحيوانية على اللقاحين اللذين صنعتهما جامعة أكسفورد وشركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية.

وتقيم وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ما إذا كان اللقاحان يعملان، وما إذا كانا آمنين للاستخدام البشري.

واختُبر اللقاحان في الولايات المتحدة الشهر الماضي على البشر، لكن لم يُختبرا على الحيوانات.

وأشار عضو منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية، الدكتور روب غرينفيل، للصحفيين؛ أنه عادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين للوصول إلى هذه النقطة، لكن جرى تقليص ذلك إلى بضعة أشهر.

فيروس كورونا الجديد

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:42 PM

يجري التثبُّت من صلاحيتهما للاستخدام البشري

صُنعا بأمريكا ويُجربان في أستراليا.. "الصحة العالمية" ترخص باختبار لقاحين لـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأ علماء في أستراليا اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن نحو مليون إنسان حول العالم، وتسبب في أكثر من 47 ألف حالة وفاة؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأعطت منظمة الصحة العالمية، الضوء الأخضر للباحثين لإجراء الاختبارات الحيوانية على اللقاحين اللذين صنعتهما جامعة أكسفورد وشركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية.

وتقيم وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ما إذا كان اللقاحان يعملان، وما إذا كانا آمنين للاستخدام البشري.

واختُبر اللقاحان في الولايات المتحدة الشهر الماضي على البشر، لكن لم يُختبرا على الحيوانات.

وأشار عضو منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية، الدكتور روب غرينفيل، للصحفيين؛ أنه عادة ما يستغرق الأمر من عام إلى عامين للوصول إلى هذه النقطة، لكن جرى تقليص ذلك إلى بضعة أشهر.

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