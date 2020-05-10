كورونا والعالم .. تفاصيل الأرقام الأخيرة من الوفيات والإصابات

تخطت الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين وتجاوزت الوفيات 280 ألفًا

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 280 ألف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، 1568 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفًا و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ووفق سكاي نيوز: تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم الأحد، حاجز 280 ألف حالة.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفيات تجاوزت 280 ألفًا:

في أوروبا، سجلت فرنسا وإسبانيا تراجعًا في الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك في عدد الوفيات جراء الوباء؛ الأمر الذي يجعل من تخفيف الإجراءات والتدابير المتعلقة بالعزل أمرًا حتميًّا، في حين ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بشكل معتدل.

- فرنسا: انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 2776 بعد أن كانت في اليوم السابق 2812 حالة، إضافة إلى أنها أعلنت عن تسجيل أدنى حصيلة للوفيات في يوم واحد منذ تطبيق إجراءات العزل؛ حيث بلغت 76 حالة.

- بريطانيا: أعلنت السلطات عن تسجيل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855 حالة.

- كندا: تسجيل 1216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67,996 والوفيات إلى 4,728 حالة.

- إيطاليا: تم تسجيل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ليتخطى الإجمالي الـ219 ألفًا.

عربيًّا

- في العراق أعلن عن تسجيل 88 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

- وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 540 إصابة.

- الجزائر: سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5723 إصابة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 502 حالة، في حين سجلت 132 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2678 حالة.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6063 مصابًا.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 845.

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688.

- وزير الداخلية اللبناني يعلن حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالات، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

- الإعلان عن تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا.

- تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابة.

- تسجيل 88 وفاة جديدة في روسيا بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1915.

- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

- وزارة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 39 حالة شفاء جديدة.

- الخطوط الجوية التشيكية تعتزم استئناف بعض الرحلات عقب توقف عملياتها بسبب كورونا.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16444 مع تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما تماثل نحو 11 ألفًا.

- سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة.

- ماليزيا تسجل حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

- إندونيسيا سجلت 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.