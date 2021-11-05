فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.