فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.