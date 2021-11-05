فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

0

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 03:59 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات و471 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

0 62

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و471 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021