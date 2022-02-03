ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الياباني

بحثا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، لفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.

وتضمن الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وتم تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.