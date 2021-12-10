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توفي إثر حادث تعرض له بالمرحلة الأخيرة في "رالي الشرقية- تويوتا"

تخليداً لذكراه.. إطلاق جائزة تحمل اسم "رياض العريفان" برالي حائل

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أعلن الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن إطلاق جائزة تحمل اسم "جائزة رياض العريفان" برالي حائل.

هذا وقد جاء إطلاق الجائزة تخليداً لذكرى الدرّاج السعودي رياض سعود العريفان الشمري من جُبّة بمنطقة حائل والذي تُوفي إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي - في مارس ٢٠٢١.