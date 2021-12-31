استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا

بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".

‏وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".