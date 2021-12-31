استشاري أمراض معدية: الغالبية أصبح لديه مناعة جزئية أو كلِّية من كورونا

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".
وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".
بسبب الإصابة بالمرض ثم بفضل اللقاحات
قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري: إن "معظمنا صار لديه مناعة جزئية أو كلِّية من المرض الشديد، بفضل الله ثم بفضل اللقاحات".
وأضاف "عسيري" أن "مضاعفات كوفيد-19 المباشرة والشديدة محصورة في غير مستكملي التحصين والاحتياطات التي نلتزم بها حالياً كالكمامة والتباعد والتهوية الجيدة التي يجب أن تصبح عادة كل شتاء".