صحة مكة و"درهم وقاية" توقعان اتفاقية لتعزيز الرعاية المنزلية

تعزيزًا لدور القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية 2030

وقّعت الشؤون الصحية بمكة المكرمة، مساء الاثنين، في مقرها؛ اتفاقية مشاركة مجتمعية مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية"؛ لتفعيل برامج مرافق المريض في الرعاية الصحية المنزلية من خلال التطوع الصحي.



جاء ذلك بحضور ممثلي الاتفاقية: مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، والمدير التنفيذي للجمعية بالنيابة الدكتور جاسر الشهري، ومتحدث صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، ومشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة المنطقة محاسن شعيب.



وقالت "صحة مكة المكرمة": إن الاتفاقية جاءت تعزيزاً لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، لتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية ومشاركة القطاع الحكومي، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية لتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ حيث إن الطرف الثاني يرغب في خدمة مجتمعية ووطنية.



وأضافت أن الطرفين يسعيان من خلال الاتفاقية لاستثمار إمكانيات وقدرات كليهما، بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين؛ حيث إن صحة مكة مسؤولة عن تقديم الرعاية الطبية المنزلية على مستوى مكة المكرمة، عبر فرق رعاية صحية منزلية متخصصة تنطلق من المستشفيات ولحاجة مستشفى حراء العام إلى تفعيل برنامج مرافق المريض؛ استناداً على تجربة الطرف الثاني؛ سعياً من الطرفين لاستكمال نجاح هذه المبادرة بالانتقال بها للمشاركة التطوعية للرعاية المنزلية لتفعيل برنامج التطوع الصحي بالحج.



كما أوضحت "الصحة" أن الطرفين ملزمان بتنفيذ البرنامج من خلال الاستعانة بمتطوعين صحيين يشاركون في تنفيذه، بالإضافة لتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج حسب الشروط المتفق عليها، كما يتم دعم المبادرة بالخبرات والكوادر المؤهلة للتنفيذ.



وأوضحت "الصحة" بخصوص تطبيق البرنامج بمستشفى حراء العام، أن الجمعية تقوم بجدولة المتطوعين على كل أيام الأسبوع، لتقديم خدمة مرافق المريض المنزلية بمدة لا تزيد على أربع ساعات يومياً من الخامسة مساءً إلى التاسعة مساءً، مع إمكانية زيادة الساعات من قبل الطرف الأول حسب الحاجة وإمكانيات المتطوعين، علماً بأن عدد الطلبات يومياً ثلاثة طلبات، مع تقيد المتطوع بالزي الرسمي واستلام النموذج مع قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.



وقالت إن البرنامج سيطبق على ثلاث مراحل:

١- توزيع المتطوعين على الفرق الميدانية لصحة مكة؛ للتعرف على طبيعة العمل الميداني وفهم تفاصيله لمدة أسبوعين.



٢- تسليم المتطوعين الحالات المستقرة، ويكون تسلسل الزيارات مرة للطرف الأول، وأخرى للثاني لمدة شهرين.



٣- زيارة واحدة للطرف الأول، مقابل زيارتين للطرف الثاني لمدة ثلاثة أشهر.



ونوهت إلى أن تطبيق البرنامج في موسم الحج سيكون برفع احتياج الفرق الميدانية من المستلزمات الطبية؛ ليتم تأمينها من قبل التموين الطبي بصحة مكة، حسب المتاح. كما يتم استقبال الحالات المرضية المحالة من الفرق الميدانية بمراكز المشاعر المقدسة.



وتلتزم مستشفى حراء العام بإجراء الفحوصات الطبية للمتطوعين، وتقديم دورات تدريبية لهم، وإصدار بطاقات مرافق لدخول المستشفى، وأخرى من برنامج الرعاية المنزلية، وتقديم برنامج تعريفي للمتطوعين عن برنامج مرافق المريض، والمساهمة في توفير الأدوات الطبية والمساعدة في إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة.