حالة أمطار رعدية على الباحة.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر إلى الساعة الثامنة مساءً وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة.