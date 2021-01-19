لجنة الخطة الاستراتيجية لـ"الألكسو" تناقش مرئيات الدول الأعضاء

بمشاركة عضو اللجنة هاني المقبل

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اجتماع لجنة الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2023- 2028م، بمشاركة عضو اللجنة عضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، حيث استعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء حول استراتيجية المنظمة المستقبلية، وإبداء الرأي حولها؛ تمهيداً لعرضها لاحقاً على المجلس التنفيذي للألكسو في اجتماعه المقبل في شهر أبريل 2021م.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على توظيف ملاحظات اللجنة التوظيف الأنسب في الخطة الاستراتيجية، وإرسال مسودة محدثة، فيما أعطت اللجنة مهلة للدول الأعضاء لإبداء الرأي حولها حتى ٣١ يناير.

كما جرى الاتفاق على تحديد اجتماع آخر للجنة في نهاية فبراير المقبل لمناقشة ملاحظات الدول -إن وجدت، قبل اعتماد النسخة النهائية، ورفعها للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي سيعقد في شهر أبريل القادم.

وتعد هذه الخطة الاستراتيجية الخامسة لـ"ألكسو" منذ تأسيسها في 1970، كانت الأولى (1984 - 2001م)، الثانية (2005 - 2010م)، الثالثة (2010 - 2016م)، الرابعة وهي الحالية التي بدأت 2017م وتنتهي عام 2022م.

وكانت 10 جهات وطنية قد شاركت في إبداء مرئياتها حول الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية (2023- 2028م)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، بعد أن طلبت "الألكسو" من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها حول مسودة الاستراتيجية المقترحة للمنظمة، وعملت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في الألكسو، على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وفقا للتخصص.

يُذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء في المجالات ذات العلاقة.