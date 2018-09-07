فرع جامعة الملك خالد بتهامة يكمل استعداداته لنقل 2700 طالبة يوميًّا

"الشهري" أكد ضرورة التزام السائقين بتطبيق أنظمة السلامة المرورية

أكمل فرع جامعة الملك خالد بتهامة - ممثلاً في إدارة النقل - استعداداته لانطلاقة العام الدراسي الجديد الذي ينقل خلاله أكثر من 2700 طالبة يوميًّا بين كليات الجامعة ومحافظات تهامة ومراكزها والقرى التابعة لها.

وفي التفاصيل، تغطي كليات فرع تهامة كلاً من محافظة رجال ألمع ومحافظة محايل ومحافظة بارق ومحافظة المجاردة. ووقف المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري على الاستعدادات كافة التي عملت عليها إدارة النقل بالفرع.

وشدد "الشهري" على ضرورة التشديد على سائقي الحافلات بالالتزام بأنظمة السلامة المرورية، وتطبيقها بحذافيرها، وعدم الإخلال بها تحت أي ظرف كان. مشيرًا إلى أنه لن يقبل أي تجاوز من شأنه تعريض الطالبات لأي خطر - لا قدر الله -.

ووجَّه المشرف العام على الفرع بأن يكون هناك وسائل تواصل سريعة، تعلَن للجميع، في حال وجود أية ملاحظات على قيادة سائقي الحافلات.

يذكر أن الحافلات تقطع أكثر 1300 كيلو ذهابًا وإيابًا بـ50 مسارًا، رُوعي فيها الكثافة السكانية، ومدى الاحتياج وفق ما هو متاح.