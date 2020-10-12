الهلال يكثف التحضيرات للموسم الجديد .. وخربين يعود

الدوسري يخضع لجلسة علاجية

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأدى الهلال مرانًا اعتياديًا ،اليوم الاثنين، وذلك في مقر النادي تأهبًا لانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021.

بدأ الجهاز الفني بتدريبات الجري حول الملعب، وقسم المدير الفني للفريق رازفان الفريق إلى مجموعتين وأدت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية وجمل فنية وتكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزءٍ من الملعب.

وأعلن الهلال وصول المحترف السوري عمر خربين صباح اليوم إلى الرياض بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.



من جهة ثانية خضع اللاعب ناصر الدوسري لجلسة علاجية بمقر النادي وتدريبات بدنية ولياقية بعد استبعاده من معسكر المنتخب الأولمبي.



