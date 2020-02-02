شبهة جنائية حول سقوط شاب من مبنى قيد الإنشاء بالباحة.. هل كانت مطاردة؟

أغراض موزعة بين طابقين.. والجهات الأمنية تباشر وسط جهود لفك لغز الحادثة

باشرت الجهات الأمنية بالباحة حادثة سقوط شاب ثلاثيني من مبنى متعدد الأدوار قيد الإنشاء في حالة حرجة والذي تدور حوله شبهة جنائية بعد معاينة الموقع.



وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" سعيد الزهراني بقوله: وجد راعي أغنام أخي الجمعة الماضية ملقى من عماره تحت الإنشاء وهو في غيبوبة تامة ويظهر من الدماء مرور ساعات على سقوطه والذي تشير الاستدلالات سقوطه من الطوابق العلوية.



وأضاف: أبلغت الجهات الأمنية التي حضرت للموقع برفقة الجهات الإسعافية والجهات ذات العلاقة فنُقل لمستشفى الملك فهد بالباحة في حالة خطِرة وهو في غيبوبة تامة ويعاني كسورًا في الأضلاع وفي فقرات العمود الفقري وفي الرأس والذي لايزال في العناية المركزة لم يستعد الوعي بعد.



وتابع: "وجدوا بعض أغراضه الأساسية في الدور الأول وهاتفه الجوال ومبلغ مالي في الدور الأرضي بينما تشير الاستدلالات لسقوطه من الدور الخامس تقريباً، ملمحاً لاحتمالية عراك ومطاردة ما بين الدور الأرضي وحتى إلقائه من الدور العلوي.



وأوضح : تواصل الجهات الأمنية محاولة فك لغز الحادثة حيث تم القبض على عدد من المتهمين في القضية.



وعن كيفية إبلاغهم الخبر أوضح الزهراني بقوله: "نقيم جميعاً في المنطقة الشرقية عدا والدي وحضور أخي للباحة منذ أسبوعين لإنهاء بعض المراجعات العائلية وبعد تناقل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية مرفقة بهويته الوطنية عن إحضاره للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر دون مرافق تواصلنا مع والدي وحضرنا من المنطقة الشرقية وبانتظار نتائج الجهات الأمنية في فك لغز الحادثة والجهات الصحية في تحويله لمستشفى متخصص لإنقاذ حياته.