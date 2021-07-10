تزامنًا مع الحج.. "الهلال الأحمر" يطلق "من أحياها" بالتعاون مع رئاسة الحرمين

يهدف لتوزيع أجهزة الصدمات القلبية "AED" في الأماكن العامة في خطوة نوعية أولى

نفّذ مركز تدريب الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة البرنامج التدريبي المخصص لمشروع "من أحياها" الذي تتبنّاه هيئة الهلال الأحمر السعودي المتمثّل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويهدف المشروع لتوزيع أجهزة الصدمات القلبية "AED" في الأماكن العامة في خطوة نوعية أولى تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح بمشيئة الله تعالى، ولاسيما حالات توقُّف القلب المفاجئ التي تتطلَّب التدخل الطبي السريع.

ويحتوي المشروع على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تُعْنى بإعطاء صدمات كهربائية في حالات توقُّف القلب، بالإضافة للحالات المهدّدة للحياة من إصابات أو أمراض وكيفية التصرُّف في الحالات الطارئة، ويتضمّن كذلك البرنامج دورة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، وعلى اتباع التعليمات الاحترازية وفق البروتوكلات الطبية الموصى بها، بوجوب التباعد واستخدام المعقمات والمداومة على النظافة العامة والشخصية والمبادرة في أخذ لقاح كورونا المتوفر في جميع أنحاء المملكة لاحتواء هذا الوباء وحماية المجتمع من آثاره السلبية.

وقال الهلال الأحمر: إنه وفقًا لمخطط هذا المشروع فستكون الخطوات الأولى هي: التدريب على الإسعافات الأولية وعلى كيفية استخدام هذه الأجهزة، ومن ثم التوزيع على المواقع الهامة مثل المطارات والموانئ ومحطات القطار والمراكز الاقتصادية والتسوق والأماكن العامة لتغطية أكبر نطاق متاح، للاستفادة من وجود هذه الأجهزة بالطريقة الطبية الصحيحة المتوافقة مع المعايير الدولية الصحية، التي توصي بتقديم الخدمات الإسعافية الطبية الطارئة منذ اللحظات الأولى من وقوع الحدث.

وسعيًا في نشر الثقافة الطبية الطارئة بين أفراد المجتمع: فقد أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها خطت خطوات متقدمة منذ سنوات من خلال تقديم برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لكافة القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وصولًا لكافة شرائح المجتمع نساء ورجالًا، وبمختلف الفئات العمرية عبر التسجيل في نظام التدريب الخاص بالهيئة الذي يتيح وبشكل مرن وسهل للراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي طوال أيام العام في مجال الإسعاف وطب الطوارئ، التي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان.

وأضاف الهلال الأحمر أن إطلاق هذا المشروع يأتي بالتزامن مع موسم حج هذا العام، وبالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين.