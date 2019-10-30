مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات جديدة لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.. تعرف عليها

توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفَّذ ضده.. ولجنة تتولى البرنامج

تكشفت معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

مجلس الوزراء دعم الإيجار

346

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 11:39 PM

توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفَّذ ضده.. ولجنة تتولى البرنامج

مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات جديدة لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.. تعرف عليها

عبدالله البرقاوي

الرياض

42 100,524

تكشفت معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء دعم الإيجار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019