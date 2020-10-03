كورونا بـ 3دول.. العراق يسجل 3672 إصابة و49 وفاة في يوم واحد

ليبيا: 370 إصابة جديدة و8 وفيات.. وفي السنغال تجاوزت الإصابات 15 الفاً

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 375931 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9347، فيما تم تسجيل 3861 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 303665 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 62919 مصاباً، منهم 538 في العناية المركزة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 370 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء فيروس كورونا" كوفيد-19" في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان اليوم: إنه تسلّم 2290 عينة من عدد من المختبرات، مشيراً إلى أنه بعد فحص العينات جاءت نتائجها 1920 عينة سالبة، و370 عينة موجبة، منها 224 حالة جديدة و146 حالة مخالطة.



وأضاف المركز أنه بهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36087 إصابة، منها 14620 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20889 حالة، وإجمالي عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 578 حالة منذ بداية ظهور الوباء.

السنغال

سجّلت السنغال 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 15.051 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 312 شخصاً.