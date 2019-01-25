شاهد من جيبوتي.. حفل ختام أنشطة "الشؤون الإسلامية" وتكريم الفائزين

فيما أكد "الصامل" من مقر الملحقية على رسالة المملكة السامية خدمة للإسلام

رعى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، مساء أمس الخميس، حفل اختتام الأنشطة والبرامج الدعوية التي نظّمتها الوزارة -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي- وذلك بمقر الملحقية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي "عكيه قورح فاتح" نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين إسحاق بن إبراهيم العرين، ومدير مركز الملك عبدالعزيز حسن السالمي، وعدد من السفراء والمسؤولين ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، كلمةً أكد في مستهلها أن هذه البرامج والأنشطة سواءً في هذه الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي، أو في جميع الملحقيات والمكاتب أو المراكز الإسلامية التابعة للوزارة؛ تحظى بدعم وإشراف لا محدود من قِبَل الوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ولفت "الصامل" إلى أن الوزير "آل الشيخ" يؤكد في جميع الاجتماعات، على تحقيق رسالة المملكة السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته؛ لا سيما ما يحقق قيم الوسطية والاعتدال، وينبذ جميع مظاهر التطرف والغلو والإرهاب.

ونوّه بما تلقاه الوزارة وبرامجها بشكل عام من دعم كبير ومتواصل من قيادة المملكة المتمثلة، في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الذين يبذلون جهوداً جبارة ورائدة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أصقاع الأرض، ومن أهم هذه الأصقاع هذه البلاد جمهورية جيبوتي العزيزة على قلب كل مسلم وعلى قلوبنا نحن السعوديين.

وأشار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية إلى ما حققته الوزارة بقيادة الوزير "آل الشيخ" من إنجازات في إطار تحقيق تطلعات ولاة الأمر لمواكبة رؤية المملكة (2030) التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ويتبنى تحقيقها ورعايتها والإشراف عليها صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

واختتم "الصامل" كلمته مؤكداً أن جمهورية جيبوتي بقيادة الرئيس "إسماعيل عمر" تلتقي مع المملكة في تحقيق رسالة الإسلام السامية السمحة رسالة الوسطية والاعتدال؛ سائلاً الله أن يجزي مَن قام على هذه البرامج خير الجزاء وأوفاه، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي السيد مؤمن حسن، ومنسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي.

إثر ذلك ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي بجيبوتي "عكيه قورح فاتح" نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي، كلمةً أشاد فيها بالعلاقات التاريخية والمميزة بين جمهورية جيبوتي والسعودية والدور الريادي الذي تقوم به المملكة في مجال نشر العقيدة الصحيحة، المبنية على الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب؛ في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الخرمين الشريفين ورئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله؛ مشيراً إلى أن التعاون سيتواصل بين وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة؛ انطلاقاً من مبادئ مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارتين في مجالات عدة في كل ما يتعلق بخدمة الإسلام والمسلمين.

وأشاد "عكيه" بالجهود الجبارة المتواصلة التي تقدّمها قيادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، ودعم كل عمل رشيد يساهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي والمحافظة على القيم والهوية الإسلامية، كما شكر الملحقية الدينية في جيبوتي على ما تقوم به من جهود في سبيل نجاح هذا الحفل الرائع.

كما ألقى الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجيبوتي، بداح بن عبدالرحمن البداح، كلمةً استعرض فيها مسيرة الملحقية وبرامجها الدعوية المختلفة والمسابقات الموسمية التي تقدّمها كل عام؛ في إطار رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله؛ منوهاً بما تلقاه من دعم ورعاية من الوزارة ممثلة في الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والسفارة وكل المؤسسات الإسلامية بدولة جيبوتي؛ سائلاً الله التوفيق والسداد.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المسابقة والأنشطة والبرامج الدعوية التي نفّذتها الملحلقية الدينية بالسفارة خلال العام الماضي 1439هـ- 2018م.

وفي ختام الحفل، كرّم "الصامل" الفائزين بمسابقة تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وعددهم 28 مشاركاً من أصل (500) مشارك ومشاركة من مختلف مدن جيبوتي، كما قدّم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة لوزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي، وللقائم على أعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين إسحاق بن إبراهيم العريني؛ فيما تسلم "الصامل" درعاً تذكارياً من الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي.